Auf der Weltkarte erscheint es wie ein winziger Fleck. Kein Wunder, denn Liechtenstein ist ganz schön klein: An der breitesten Stelle misst es nur etwa 25 Kilometer. Insgesamt ist das Land nur etwa so groß wie die deutsche Stadt Wuppertal. In Liechtenstein leben etwa 38.000 Menschen, also ziemlich wenig.