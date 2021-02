An der Jeans in eurem Kleiderschrank haben sehr viele Menschen auf der ganzen Welt mitgearbeitet. Zum Beispiel haben in Kasachstan Arbeiter Baumwolle dafür gepflückt, in der Türkei sponnen dann Menschen Garn aus der Baumwolle und in China wurde dieses Garn gefärbt. Dann haben Frauen und Männer in Polen Jeansstoff aus dem Garn gewoben und in Bangladesch wurde dann die Jeans aus dem Stoff genäht - das nennt man eine Lieferkette. Bis die Jeans bei euch im Laden gelandet ist, ist sie wahrscheinlich schon mehr in der Welt herumgekommen als ihr. Doch das Problem: Sehr oft arbeiten auch Kinder auf den Baumwollplantagen oder an den Nähmaschinen. Und auch die Erwachsenen verdienen oft so wenig, dass sie davon kaum leben können. Viele müssen auch mit gefährlichen Chemikalien arbeiten, die sie krank machen können und bekommen nicht mal gute Schutzkleidung.