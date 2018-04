Dass es getrennte Schulen für Schwarze und Weiße gab, war in einigen Teilen der USA in den 50er Jahren noch üblich. Linda und ihre Familie fanden sich damit jedoch nicht ab. Sie fühlten sich ungerecht behandelt und zogen vor Gericht. Und sie hatten Erfolg: Am 17. Mai 1954 entschieden die Richter, dass es in den USA keine Rassentrennung an Schulen geben darf. Bis heute gilt der Gerichtsprozess und das Urteil von damals als wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung.