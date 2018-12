ZDFtivi | logo! - Linda in einem Dorf ohne Netz

Mieser Handyempfang und langsames mobiles Internet, das kann echt nerven. In Deutschland gibt es einige Orte, an denen mit dem Handy fast nichts geht. Zum Beispiel in Annalenas Heimatdorf in Bayern. Sie hat sich bei uns gemeldet und Linda hat sie besucht.