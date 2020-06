Linksextreme Menschen haben zwar ähnliche politische Ziele wie linke Menschen. Doch Linksextreme wenden auch Gewalt an, um ihre Ziele durchzusetzen. Das heißt, sie greifen bei Demonstrationen zum Beispiel ihre Gegner brutal an. Einige Linksextreme zünden auch Autos an - meistens sind es teure Autos, die aus Protest angezündet werden.