Landschaft in Litauen

Quelle: ap

Auch auf dem Land gibt es in Litauen einiges zu sehen. Es gibt viele Wälder und Seen, in denen ihr mit ein bisschen Glück sehr viele seltene Tiere und Pflanzen beobachten könnt: eine Elchkuh mit ihren Jungen zum Beispiel.



Am Ostseestrand im Westen Litauens trefft ihr zwar keine Elche, dafür gibt es dort riesige Sanddünen. In dem kleinen Fischerdorf Nida sind sie am höchsten – nämlich fast 60 Meter hoch.