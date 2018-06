Die LKW-Fahrer haben tagelang mit ihren Fahrzeugen die Straßen in Brasilien blockiert. So konnten sie weder Supermärkte mit Waren, noch Tankstellen mit Benzin beliefern. Nicht einmal Fahrer, die nicht protestierten konnten helfen, denn sie steckten im Stau. Die Folge: Es gab an vielen Orten keine frischen Waren, zum Beispiel Obst, Gemüse, Fleisch oder Milch. Außerdem konnten viele Brasilianer nicht tanken, weil an Tankstellen das Benzin knapp wurde. Schulbusse konnten auch nicht fahren, so dass einige Schulen geschlossen blieben. Doch nun hat sich die Lage im Land wieder entspannt, denn die LKW-Fahrer hatten Erfolg mit ihrem Protest. Die Preise für Diesel und die Straßengebühr werden zunächst für zwei Monate gesenkt. Langsam füllen sich nun auch wieder die Supermarktregale.