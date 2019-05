Es gibt auch Nachteile, wenn Politiker sich bei neuen Gesetzen beraten lassen. Es kommt nämlich vor, dass Firmen, Fachleute und Gruppen versuchen, neue Gesetze zu beeinflussen. Und zwar so, dass sie dadurch Vorteile haben. So kann es passieren, dass am Ende Dinge in einem Gesetz stehen, die nicht am besten für alle, sondern besonders gut für bestimmte Firmen oder Gruppen sind.