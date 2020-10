Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die neuen Corona-Regeln so beschlossen, weil sich so viele Menschen im Berchtesgadener Land mit dem Coronavirus angesteckt haben, dass die Region als Risikogebiet gilt. Im Landkreis Berchtesgaden waren es in den letzten sieben Tagen 272 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und damit gibt es dort die meisten Neuinfektionen in Deutschland.