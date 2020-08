Mittlerweile sind fünf Jahre vergangen. Sherif möchte deswegen versuchen eine Antwort auf die Frage zu finden: Haben wir es geschafft? Wie geht es Menschen, die damals geflüchtet sind, inzwischen hier in Deutschland? Ist Deutschland ihr neues Zuhause geworden? Oder fühlen sie sich hier nicht willkommen? Wie ist die Situation für diejenigen, die in ihrem Alltag viel mit Geflüchteten zu tun haben – als Helferinnen und Helfer, in der Schule, im Beruf oder in der Freizeit? Was läuft gut, was läuft noch nicht so gut? Und was muss sich noch verändern, damit es besser läuft?