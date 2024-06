Gerade hört man häufig das Wort D-Day. Dabei handelt es sich um einen sehr wichtigen Tag, der jetzt genau 80 Jahre her ist. Er ist so wichtig, weil er das Ende des Zweiten Weltkriegs einleitete. Denn am 6. Juni 1944 landeten Soldaten aus Ländern wie den USA, Großbritannien und Kanada an der Küste Nordfrankreichs, um Frankreich und später Europa von der Armee des deutschen Herrschers Adolf Hitler zu befreien. Aber was war damals genau los? Schaut hier im Video: