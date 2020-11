Nach dem zweiten Weltkrieg gab es einige Gerichtsprozesse. Sie fanden in Nürnberg statt. Aber was genau bei den Nürnberger Prozessen geschah und warum sie noch heute so besonders sind, das erklären wir euch.

