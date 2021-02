185 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich in einer Zeitschrift geoutet. Sie haben bekannt gegeben, dass sie zum Beispiel schwul, lesbisch oder bisexuell sind. logo! erklärt, was so ein "Coming out" genau bedeutet.

