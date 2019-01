ZDFtivi | logo! - Wozu wir das Grundgesetz haben

Was wäre, wenn es in Deutschland keine Regeln gäbe? Dann würde wohl jeder machen, was er will und es käme zu Streit und Chaos. Um das zu vermeiden, stehen die allerwichtigsten Regeln im Grundgesetz. Und das wird in diesem Jahr 70 Jahre alt.