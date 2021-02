In der Region Idlib im Nordwesten Syriens gibt es hunderte Flüchtlingslager. Hunderttausende Menschen leben dort. Und sie sind längst nicht die einzigen, die in Syrien auf der Flucht sind. Wovor die Menschen in Syrien fliehen, erklärt euch logo! im Vide...

