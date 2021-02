Gerade spielt das Wetter in Deutschland ziemlich verrückt. Im Süden ist es warm und im Norden gibt es Eis und Schnee. Das liegt an einer sogenannten Grenzwetterlage, die momentan über Deutschland liegt. Was genau das ist? logo! erklärt's.

