Wissenschaftler haben in Studien gezeigt, dass Lithium-Batterien, also zum Beispiel auch die in Laptops, Tablets und Handys, am längsten durchhalten, wenn sie nicht ganz voll geladen werden. Auch ganz leer sollten eure Geräte wenn möglich nicht werden. Für den Akku ist es am besten, wenn der Ladestand möglichst lange zwischen 40 und 60 Prozent liegt. Das unterscheidet die Lithium-Batterie von anderen Batterie-Arten, denn die solltet ihr ganz auf- und entladen.