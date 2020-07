Forscherinnen und Forscher in den USA haben eine Idee, wie CO2 in der Luft wieder eingefangen werden könnte. Das könnte im Kampf gegen den Klimawandel helfen. logo! erklärt euch, was die Forscherinnen und Forscher tun.

Beitragslänge: 1 min Datum: 12.07.2020 Verfügbarkeit: