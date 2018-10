ZDFtivi | logo! - Wie werden Schadstoffe gemessen?

In vielen deutschen Städten gibt es bald Fahrverbote für ältere Diesel-Autos, denn sie stoßen viel Stickstoffdioxid aus. In den betroffenen Städten war zu viel Stickstoffdioxid in der Luft. logo! erklärt, wie diese Schadstoffe in der Luft gemessen werden.