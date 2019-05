ZDFtivi | logo! - Was spricht für und was gegen eine CO2-Steuer?

Seit einigen Tagen diskutieren die Politiker in Deutschland über eine sogenannte CO2-Steuer. Sie könnte dabei helfen, das Klima zu schützen. Doch einige Politiker sind gegen die neue Steuer. Hier erfahrt ihr, was dafür spricht und was dagegen.