Menschen haben vor den verschiedensten Sachen Angst: Dunkelheit, Spinnen, Angst ‎davor in ein Flugzeug zu steigen oder vor Prüfungen. ‎Aber was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir Angst haben?‎

1 min 1 min 13.10.2020 13.10.2020 Video herunterladen