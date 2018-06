ZDFtivi | logo! - Wo kommen die Weihnachtsbäume her?

Für viele Menschen in Deutschland gehört ein Weihnachtsbaum zu einem gelungenen Weihnachtsfest dazu. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Aber wo kommen diese vielen Bäume eigentlich her? logo! erklärt es euch.