Hanau: So soll erinnert werden

Seit dem Anschlag in Hanau haben sich viele Vereine und Initiativen gegründet, um immer wieder an das, was dort passiert ist, zu erinnern. logo!-Reporter Sherif hat eine der Initiativen kennengelernt, die auf eine besondere Art an die Opfer erinnert.

3 min 3 min 20.02.2021 20.02.2021 Video herunterladen