logo! sucht das lahmste Internet Deutschlands

Nur mal schnell die E-Mails abrufen, ein Video anschauen oder etwas für die Hausaufgaben oder ein Referat im Internet recherchieren - manchmal ist das leichter gesagt als getan. In einigen Teilen Deutschlands ist das Internet total langsam, die Ladezeiten können ganz schön nerven. In den Städten ist das Internet oft ziemlich schnell. Aber auf dem Land sieht das anders aus: Da ist schnelles Internet oft noch die Ausnahme. Schon seit langem versprechen Politiker, für bessere Internetleitungen in Deutschland zu sorgen. Doch noch längst nicht überall hat sich in den vergangenen Jahren wirklich etwas verbessert.