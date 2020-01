Besonders für viele Kinder ist es in Afghanistan nicht einfach. Manche müssen arbeiten gehen, um ihren Familien zu helfen. So ist das auch bei dem 14-jährigen Maqbool. Er lebt in der Hauptstadt Kabul. logo! hat ihn dort getroffen.

