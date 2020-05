logo! unterwegs

Bald düst das logo!mobil wieder los!

Quelle: ZDF

Erzählt uns: Was habt ihr in den vergangenen drei Monaten erlebt. Welche neuen Erfahrungen habt ihr durch Corona gemacht. Was hat sich zum Beispiel auch in eurer Schule oder im Verein geändert? Habt ihr jetzt ganz neue Hobbys entdeckt? Habt ihr euch etwas Besonderes einfallen lassen, wie ihr Freunde mit Abstand treffen könnt? Oder habt ihr verrückte Dinge erlebt?