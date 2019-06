ZDFtivi | logo! - Nach der Braunkohle kommt der Ostsee

Anne und ihre Mitschüler beschäftigen sich gerade in einer AG mit dem Thema "Braunkohle". Denn früher wurde in Cottbus viel Braunkohle abgebaut. Nun soll hier der größte künstliche See Deutschlands entstehen: der Cottbuser Ostsee.