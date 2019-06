ZDFtivi | logo! - Diese Mädchen machen Handypausen im Wald

Emma und ihre Freundinnen leben in Wesel in Nordrhein-Westfalen. Jeden Freitag lassen sie ihre Handys zu Hause und gehen zusammen in den Wald, um dort an ihrem Lager weiterzubauen. Ihnen ist es wichtig, in der Natur zu sein und mal eine Bildschirm-Pause …