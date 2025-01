logo!: Die Mona Lisa bekomt ein eigenes Zimmer

Stell dir vor, du reist extra nach Paris, um das weltberühmte Gemälde "Mona Lisa" zu sehen ... dann musst du erstmal stuuundenlang in der Schlange stehen ... und dann ist das Museum so überfüllt, dass du das Gemälde kaum erkennen kannst. Echt nervig, oder? So ging es in den vergangenen Jahren ziemlich vielen.