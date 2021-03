Luchse brauchen Platz - viiiiiiel Platz. Das Revier eines Luchses ist in etwa so groß wie Bremen. Die großen Gebiete brauchen sie, um regelmäßig erfolgreich Beute machen zu können. Je dichter der Wald ist, in dem sie leben, desto besser können sie sich unbemerkt an ihre Beute ranschleichen.