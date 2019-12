Mit 27 Jahren bekam Beethoven Probleme mit den Ohren. Für einen Musiker natürlich besonders schlimm. Gespräche konnte er nur verstehen, in dem er sich ein großes Hörrohr an die Ohren hielt. Irgendwann war Beethoven so schwerhörig, dass die Menschen ihre Nachrichten in ein Heft schreiben mussten, damit sie sich mit ihm unterhalten konnten. Mit 48 Jahren war Beethoven dann komplett taub.