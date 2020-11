An einer Gesamtschule in Mainz wird ein spezielles Lüftungsgerät ausprobiert - es soll ansteckende Coronaviren aus dem Raum schaffen. Damit müsste man also weniger oft lüften im Klassenzimmer - also auch weniger frieren im Winter.

