In vielen Orten in der Ukraine waren gestern und heute Nacht immer wieder Sirenen zu hören: Russland beschoss verschiedene Gebiete mit Raketen und anderen Waffen aus der Luft. Laut ukrainischem Präsident Wolodymyr Selenskyj war das einer der schwersten Angriffe seit zweieinhalb Jahren. So lange ist es her, dass Russland sein Nachbarland angegriffen hat. Seitdem gibt es in der Ukraine immer wieder Kämpfe - mal mehr, mal weniger heftig.