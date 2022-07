Das Bodenpersonal will mehr Gehalt - also mehr Geld für seine Arbeit bekommen. Denn Lebensmittel und viele andere Dinge sind teurer geworden und sie brauchen mehr Geld, um gut leben zu können. Außerdem war ihr Job gerade in den vergangenen Wochen besonders anstrengend. Denn weil es an den Flughäfen gerade viel zu wenig Mitarbeiter gibt, bleibt viel Arbeit an den wenigen Leuten hängen, die da sind. Doch die Lufthansa will die Gehälter nicht so stark erhöhen wie gefordert. Deshalb hat die Gewerkschaft - das sind quasi die Klassensprecher des Personals - den Streik organisiert. Damit wollen sie die Lufthansa unter Druck setzen, damit sie doch bereit ist, deutlich mehr Gehalt zu bezahlen.