"Cancelled" - dieses Wort steht am Donnerstag auf vielen Tafeln am Flughafen. "Cancelled" kommt aus dem Englischen und bedeutet "gestrichen". Viele Flüge fallen also aus. Der Grund: Seit Donnerstag Mitternacht streiken viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa - sie sind also nicht zur Arbeit gekommen und haben stattdessen demonstriert. Viele Flugzeuge können deshalb nicht abheben. Denn ohne Flugbegleiter dürfen sie das nicht. Gestreikt wird an den Flughäfen Frankfurt und München. Etwa 180.000 Reisende sind betroffen.