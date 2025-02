Schlechte Luftqualität in Deutschland

Sieht der Himmel bei euch gerade auch so neblig-gelb aus wie am Wochenende in Berlin? Quelle: dpa / Sebastian Gollnow

Dunst und Wolken in der Luft, keine Sonne in Sicht: Vielleicht sieht der Himmel bei euch gerade auch so aus. Gar nicht so schön - und nicht nur das: Tatsächlich ist die Luftqualität in Deutschland seit einigen Tagen ziemlich schlecht, es ist zum Beispiel sehr viel Feinstaub in der Luft. Das sind superwinzige Staubteilchen, die zum Beispiel von Autos, Kraftwerken und Heizungen in die Luft gepustet werden. Wenn man viel Feinstaub einatmet, kann das auch krank machen.

Warum es gerade viel Feinstaub in der Luft gibt

Mit solchen Messstationen wird in ganz Deutschland gemessen, wieviel Feinstaub in der Luft ist. Quelle: dpa

Laut deutschem Wetterdienst ist im Winter meistens mehr Feinstaub in der Luft als sonst - das liegt unter anderem daran, dass viel geheizt wird. Dazu kommt gerade aber auch das Wetter: Es ist nämlich eher windstill und trocken in Deutschland. Der Feinstaub wird also nicht in verschiedene Luftschichten gewirbelt und verteilt sich, sondern bleibt nah am Boden. Bald soll sich das Wetter aber ändern und es soll auch regnen oder schneien - dadurch kann der Feinstaub weggewaschen werden und die Luftschichten werden ein bisschen durchgewirbelt.

Aber wie gefährlich ist das denn jetzt?

Naja: Gesund ist Feinstaub nicht - bei der aktuellen Luftqualität könnt ihr trotzdem ganz normal zur Schule gehen, euer Zimmer lüften oder draußen spielen. Expertinnen und Experten sagen: Solange die Luftqualität schlecht ist, sollte man es draußen aber lieber ein bisschen langsamer angehen lassen und nicht zu wild rumtoben oder Sport machen. Dann atmet man nämlich mehr Feinstaub ein.

Diesen Text hat Jelena geschrieben.