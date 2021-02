Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat empfohlen, dass Länder darauf achten sollen, dass nicht zu viel Stickoxid in der Luft ist. Sie hat einen Grenzwert festgelegt, der nicht überschritten werden sollte: An einem Ort dürfen durchschnittlich nicht mehr als 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft im Jahr freigesetzt werden. Alles, was über diesem Grenzwert liegt, kann der Gesundheit sehr schaden.



Wie die WHO auf diesen Wert kommt? Verschiedene Wissenschaftler hatten zuvor versucht herauszufinden, ab welcher Menge Stickoxid sehr schädlich ist. Der Grenzwert, der dabei herausgekommen ist, ist nur eine Annäherung. Die WHO sagt auch, am besten wäre es natürlich, wenn gar kein Stickoxid in der Luft sei.



Die Europäische Union hat den Vorschlag der WHO angenommen. In allen Ländern der EU, also auch in Deutschland, wurde daraufhin der Grenzwert gesetzlich festgelegt.