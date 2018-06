Sechs Flüchtlinge, die in Berlin leben, werden für ihre Gedichte ausgezeichnet. Sie sind Teil der Gruppe "The Poetry Project". Das heißt so viel wie "Das Gedichte-Projekt". Sie bekommen den Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis für ihre Texte unter dem Titel "Allein nach Europa". Darin haben die Flüchtlinge ihre Erfahrungen mit der Flucht aufgeschrieben - in Gedichtform. Die Gruppe erhält dafür auch ein Preisgeld von 3.000 Euro.