Schon seit Jahren steckt Venezuela in einer tiefen Krise und die Situation wird immer schlimmer. Es gibt kaum noch Nahrungsmittel, die Menschen finden keine Arbeit und in Krankenhäusern gibt es zu wenige Medikamente. Viele geben der bisherigen Regierung und dem Präsidenten Nicolás Maduro die Schuld an der Krise. Sie werfen ihm vor, nicht genug für das Land und die Menschen getan zu haben. Stattdessen sei es Maduro nur darum gegangen, mehr Macht zu bekommen. Mehrere Millionen Venezolaner haben mittlerweile das Land verlassen. Die meisten von ihnen leben nun in Nachbarländern und versuchen, dort etwas Geld zu verdienen.