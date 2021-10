Auf Madagaskar ist es immer wieder mal mehrere Monate trocken. Doch das es so lange so wenig Regen gegeben hat, ist selten. Der nächste Regen soll erst in sieben Monaten kommen, sicher ist das allerdings nicht. Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass der Klimawandel zu der Dürre beiträgt.