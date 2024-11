Helene hat gerade mit ihren Cousinen in einem Geschäft in Frankfurt am Main Bastelsachen eingekauft als es passiert: Eine Verkäuferin bricht zusammen, liegt auf dem Boden und zuckt. "Sie hat megaschlecht geatmet", erinnert sich Helene. Doch von den Erwachsenen drumherum kommt irgendwie keiner auf die Idee, Hilfe zu holen. Also wird die zehnjährige Helene aktiv. Sie rennt aus dem Laden, spricht eine Frau an und leiht sich deren Handy, um die Notrufnummer 112 anzurufen.