Ob im Fernsehen, in der Schule oder im Alltag mit Familie und Freunden - oft sagen wir einfach: Zuschauer, Schüler, Musiker. Häufig wird also nur die männliche Form verwendet. Viele meinen: Das ist nicht in Ordnung. Denn meistens sind ja nicht nur Jungs und Männer gemeint, sondern auch Mädchen und Frauen. Und das müsste auch in der Sprache deutlicher werden.