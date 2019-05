Mahatma Gandhi mit seinen Anhängern

Quelle: dpa

Besonders berühmt wurde der "Salzmarsch". Mit dieser Aktion protestierte Gandhi im Jahr 1930 gegen ein Gesetz, das den Indern verbot, Salz zu gewinnen. Die Engländer verdienten viel Geld damit, ihr eigenes Salz in Indien zu verkaufen. Gandhi wollte sich das nicht gefallen lassen: Zusammen mit Hunderten Anhängern marschierte er deshalb fast 400 Kilometer weit zum Meer. 24 Tage lang waren sie unterwegs. Am Meer angekommen, klaubte Gandhi etwas Salz zusammen, das sich am Strand abgesetzt hatte.



Mit dem Salzmarsch setzte sich Gandhi über das Verbot der Engländer hinweg und zeigte den Indern, wie sie ihr eigenes Salz gewinnen können. Viele Menschen stellten daraufhin Schüsseln mit salzigem Meerwasser in die Sonne, um das Wasser verdampfen zu lassen. Das Salz, das in der Schüssel übrig blieb, würzte nicht nur das Essen, sondern wurde auch zum Zeichen des Protests gegen die Engländer.