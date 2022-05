Dieses Jahr ist nämlich ein Maikäfer-Jahr! Es soll dieses Jahr wieder besonders viele der Käfer geben - das heißt, mehr als sonst. An so richtige Maikäfer-Plagen, Schwärme von Käfern, die alles wegfressen - daran können sich wohl nur noch eure Großeltern erinnern. Der Einsatz von Gift gegen diese Plagen in den vergangenen Jahrzehnten hat ihnen ziemlich zugesetzt. Und auch chemische Pflanzenschutzmittel, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, haben dafür gesorgt, dass sie nicht mehr so häufig sind.



Trotzdem, Maikäfer gibt es immer noch - und weil sie erst nach drei bis fünf Jahren schlüpfen, gibt es sie in diesen Zeitabständen umso häufiger. Ab und zu kommt es sogar zu richtigen Massen an Maikäfern. Mehr darüber erfahrt ihr hier im Video.