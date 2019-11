Sie ging als große Favoritin in den Wettkampf. Doch bei den ersten beiden Sprüngen wollte es bei Malaika Mihambo mit dem Anlauf nicht so richtig klappen: einmal viel zu früh abgesprungen und einmal übergetreten. Im dritten Versuch war der Druck also ziemlich hoch. Malaika Mihambo blieb allerdings ziemlich cool und haute einen richtig weiten Sprung raus: 7,30 Meter. Die Erleichterung und die Freude über diese Weltklasse-Weite waren groß.