Malala Yousafzai, Premierminister Shahid Khaqan Abbasi und Malalas Eltern Quelle: ap

Malalas Geschichte ist inzwischen auf der ganzen Welt bekannt: Seit sie elf Jahre alt ist, setzt sie sich für die Rechte von Mädchen und Frauen ein. In ihrem Heimatland Pakistan gefällt das nicht allen Leuten. Kämpfer der Terrorgruppe Taliban griffen am 9. Oktober 2012 die damals 15-jährige Malala auf dem Heimweg im Schulbus an und schossen ihr in den Kopf. Malala überlebte dieses Attentat und verließ kurz darauf ihre Heimat Pakistan, um in einem speziellen Krankenhaus in Großbritannien behandelt zu werden. Dort lebt sie bis heute mit ihrer Familie, denn die Taliban bedrohen sie noch immer.