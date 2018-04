Malala ist UN-Friedensbotschafterin

Malala setzt sich dafür ein, dass Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt ein Recht auf Bildung haben. Quelle: reuters

Die schwerverletzte Malala wurde kurz darauf nach Großbritannien gebracht. Denn dort gibt es modernere Krankenhäuser als in Pakistan. Sie ist in Großbritannien geblieben und lebt heute dort, denn so ist sie in Sicherheit vor den Taliban. Doch obwohl sie so etwas Schreckliches erlebt hat, will sie weiter kämpfen. Ihr Ziel ist es, nach Pakistan zurückzugehen und Politikerin zu werden, um sich so noch besser für die Rechte von Frauen und Mädchen dort einsetzen zu können.