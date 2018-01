Ein Vorbild für andere Mädchen Quelle: reuters

Die schwerverletzte Malala wurde kurz darauf nach Großbritannien gebracht. Denn dort gibt es modernere Krankenhäuser als in Pakistan. Malala erholte sich nach und nach von dem Angriff. Sie ist in Großbritannien geblieben und studiert mittlerweile in Oxford an einer bekannten Universität. Später möchte sie Politikerin werden. Mit dem, was sie tut, will sie anderen Mädchen auch ein Vorbild sein und ihnen Mut machen, sich für ihre Rechte einzusetzen.