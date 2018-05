Mücken wie diese übertragen Malaria. Quelle: dpa

Malaria gibt es vor allem in Afrika, in Südamerika und in Südostasien. Durch den Mückenstich gelangen Erreger in den Körper, die den Menschen krankmachen können. Man bekommt dann vor allem Fieber, Magenkrämpfe und Durchfall. Für Kinder ist Malaria besonders gefährlich. Wenn Ärzte die Krankheit schnell erkennen, ist sie heilbar. Doch in vielen armen Ländern fehlen die Medikamente oder sie sind so teuer, dass die Menschen sie nicht bezahlen können.