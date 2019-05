In Malaysia gibt es mittlerweile sehr viele illegale Mülldeponien. Es wird also Müll an Plätzen gelagert, wo es eigentlich verboten ist. Umweltschützer kritisieren das. Sie sagen, den reichen Ländern gehe es oft nur darum, den Müll günstig loszuwerden und es interessiere sie nicht, was anschließend damit passiert. Politiker in Malaysia wollen nun ein Zeichen setzen und schicken deshalb eine große Menge Müll dahin zurück, wo er herkam - nach Australien, Saudi-Arabien, Bangladesch, China, Japan, in die USA und nach Kanada. So will Malaysia ein Zeichen gegen die Mülllieferungen setzen.